Mutirão de emprego oferece mais de 500 vagas em BH sem exigir experiência profissional Evento reúne oportunidades para rede de supermercados com 16 lojas na capital mineira; ação acontece até esta quinta-feira (14) Minas Gerais|Do R7 12/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h32 )

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Uma rede de supermercados belo-horizontina promove um mutirão do emprego com mais de 500 vagas em diferentes áreas. A ação acontece entre os dias 11 e 14 de novembro e busca profissionais de todos os perfis.

O projeto da rede Verdemar foi batizado de Semana da Contratação. Podem participar da seleção jovens, a partir de 17 anos, pessoas com deficiência, idosos e estrangeiros. Além disso, não é exigido nenhum tipo de experiência para concorrer aos cargos.

O recrutamento é presencial e acontece das 8h às 17h, na rua Rio de Janeiro, nº 600 (8º andar), no Centro de Belo Horizonte. A seleção será feita na hora, por ordem de chegada.

As vagas oferecem benefícios como planos de saúde e odontológico, vale compras exclusivo Verdemar e participação nos resultados. Além disso, os funcionários têm direito à alimentação gratuita na empresa e convênios com diferentes estabelecimentos. As oportunidades são para as 16 unidades da rede em Belo Horizonte.