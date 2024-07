Noite de sexta-feira é marcada por ao menos três assassinatos em Belo Horizonte

Minas Gerais |Do R7

Assassinato mobilizou polícia no bairro Cachoeirinha, em BH Reprodução / Record Minas

A noite desta sexta-feira (05) foi marcada por ao menos três assassinatos em Belo Horizonte. Veja a seguir a dinâmica dos crimes:

• Bairro Granja de Freitas

Um homem foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (5), no bairro Granja Freitas, na região Leste de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi chamada ao local por moradores, que escutaram os disparos. Quando as viaturas chegaram, a vítima já estava sem vida. Motivação e autoria não foram esclarecidos.

• Bairro Califórnia

Uma discussão entre marido e mulher terminou em morte, na noite desta sexta-feira (5), no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o homem seria ciumento e, por conta disso, os dois teriam começado uma discussão. Em determinado momento, ele teria pego uma faca para atingir a mulher, que conseguiu desarmá-lo. Com a faca, ela deu um golpe em uma das pernas do companheiro, informaram testemunhas à PM. Depois disso, a própria mulher acionou o SAMU, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Ao que tudo indica, o golpe atingiu uma artéria. A equipe de socorristas chamou a PM. A mulher foi medicada e encaminhada à Companhia de Polícia.

• Bairro Cachoeirinha

Um homem foi baleado dentro do carro dele, por volta de 19h desta sexta-feira (5), no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar não revelou a identificação da vítima, mas adiantou que tinha várias passagens pela polícia. Segundo a PM, o homem descia do veículo quando outro carro se aproximou e homens armados desceram, fazendo os disparos. Os suspeitos ainda não foram identificados.