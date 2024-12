Novo deslizamento de pilha de rejeitos soterra casas vazias em Conceição do Pará (MG) Moradores foram evacuados no sábado (07), quando outro deslizamento atingiu uma casa, não há vítimas Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7, com Shirley Barroso, da Record Minas 08/12/2024 - 11h17 (Atualizado em 08/12/2024 - 11h19 ) twitter

Segundo o Corpo de Bombeiros, 17 casas, que estão em uma área de risco, foram evacuadas. Foto/Shirley Barroso/Record Minas/08.12.2024

Durante a madrugada deste domingo (08), um novo deslizamento de terra de uma pilha de rejeitos de mineração em Conceição do Pará, a 120 km de Belo Horizonte, soterrou cinco imóveis. As casas estavam vazias, já que os moradores foram realocados em hotéis, neste sábado (07), quando outro desmoronamento da mesma pilha atingiu uma casa. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 17 casas, que estão em uma área de risco, foram evacuadas. Segundo a empresa responsável pela estrutura, uma equipe interna identificou uma anomalia na pilha de rejeitos durante inspeção.

Neste domingo, a Jaguar Mining, responsável pela mina, informou que implementou medidas de segurança e oficiou os órgãos fiscalizadores e regulatórios imediatamente após a identificação do deslizamento.

Além disso, foi criada uma força-tarefa para gerenciar a situação e as operações na unidade estão suspensas. Até o momento, a comunidade de Casquilho de Cima está em processo de evacuação. A empresa também irá divulgar em suas redes sociais telefones para atendimento aos moradores.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) determinou a interdição imediata da mina. A equipe de fiscalização da ANM realizou vistoria in loco após a comunicação do ocorrido e identificou risco iminente para a segurança da estrutura, da comunidade e do meio ambiente, efetuando a interdição e a suspensão imediata de todas as atividades do empreendimento, por meio do Auto de Interdição nº 52/2024/GER-MG/DIFIL-MG.