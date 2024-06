Novo presidente do TRE-MG toma posse e defende combate às Fake News Durante evento nesta sexta-feira (14), o desembargador Ramom Tácio também defendeu a proximidade com eleitores

Alto contraste

A+

A-

Desembargador Ramom Tácio falou sobre desafios que o aguardam frente ao cargo (Reprodução/Bruno Menezes 14.06.2024)

Ao tomar posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), no fim da tarde desta sexta-feira (14), no auditório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte, o desembargador Ramom Tácio falou sobre os desafios que o aguardam frente ao cargo e as eleições municipais deste ano. Ele defendeu principalmente o combate às fake news e implantação de uma linguagem que facilite a aproximação com os eleitores.

“O que nós pretendemos fazer? É muito simples, até porque eu sou de origem simples: vamos cumprir a Lei. O que nós pretendemos mais? Nós precisamos ter uma linguagem mais próxima do povo. O povo pode estar agastado do discurso porque ele dispõe de uma linguagem complexa. Para preservar a democracia, nós temos que lutar por isso e ter uma linguagem para conversar com todas as pessoas, não ter uma linguagem erudita”, declarou

Em relação às fake news, Tácio pontuou que a Lei será aplicada. “Palavras e mais palavras que ganham espaço nessa pós modernidade. É deep Fake, fake news, bioengenharia, biotecnologia, ciborgue, enfim. Nós não vamos inventar a roda. Nós pretendemos cumprir a Lei. Eu nunca vi dificuldade em exercitar aquilo que estava, de fato, na Lei”, explicou.

A cerimônia contou com uma quebra de protocolo já prevista no roteiro. o próprio desembargador, que também músico, fez três apresentações musicais, sendo duas ao lado de seu filho mais velho de 12 anos. Tácio destacou, inclusive utilizando a música, o fato de as pessoas estarem vivendo o mundo virtual e se esquecendo do real.

Publicidade

“Tivemos a revolução mecânica chamada de 1.0, a revolução 2.0 que foi a elétrica, a revolução 3.0, da revolução eletrônica e agora vivenciamos a revolução industrial 4.0, chamada de era virtual. Nessa era virtual temos o sentimento de que tudo é fulgaz, tudo é passageiro. O amor é liquido, não dura. as pessoas vivem mais na realidade virtual do que na real. Meu amigo Fernando(na plateia),poeta, alertava em um de seus livros: ‘Para você que vive no mundo virtual fica o aviso. Ao lado dele tem o mundo real. E ele passa’”, alertou o novo presidente do TRE-MG, Ramom Tácio.

Durante o evento, também tomou posse como vice-presidente do TRE-MG, o desembargador Júlio César Lorens. O Secretário de Estado da Casa Civil Marcelo Aro esteve na cerimônia representando o governador Romeu Zema. Também marcaram presença o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) Tadeu Martins Leite (MDB), o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), o presidente da Câmara Municipal e Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo, além de outras autoridades.

Perfil

Ramom Tácio é natural de Felixlândia, a 190 km de Belo Horizonte. É músico, ex-delegado da Polícia Civil, ex-promotor de Justiça e desde junho de 2023 ocupava o cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Já o vice-presidente empossado, Júlio César Lorens, nasceu em Belo Horizonte, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e mestre em Direito Empresarial. Ingressou na magistratura mineira em 1989. Foi juiz da 332ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. E, desde agosto de 2022, é membro substituto da Corte mineira na classe de desembargador.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5