Número de evacuados, em Conceição do Pará dobra após deslizamento de rejeitos 134 pessoas foram removidas de suas casas após parte de uma pilha de rejeitos de minério desmoronar, colocando em risco a comunidade de Casquilho de Cima Minas Gerais|Rosildo Mendes/ da Record TV 08/12/2024 - 21h26 (Atualizado em 08/12/2024 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O número de pessoas que precisaram deixar suas casas devido ao risco de colapso de uma pilha de rejeitos de minério em Conceição do Pará, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, subiu para 134. O total de evacuados dobrou desde sábado (7), quando 67 moradores foram removidos da comunidade de Casquilho de Cima após o desmoronamento de parte da montanha de material sólido. Os dados atualizados foram divulgados pela mineradora Jaguar, responsável pelo empreendimento, na noite deste domingo (8).

O desmoronamento de uma pilha de rejeitos de minério, de propriedade da mineradora Jaguar, obrigou a evacuação de 134 pessoas da comunidade de Casquilho de Cima Reprodução/ Record Tv

Em nota, a empresa informou:

“A Jaguar Mining, juntamente com a Polícia Militar de Minas Gerais, as Defesas Civis Municipal e Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar, reforçam o pedido à comunidade de Casquilho de Cima, em Conceição do Pará (MG), para que não retornem, nem tentem acessar as residências em área interditada."

O comunicado também destacou que a medida é necessária para garantir a segurança de todos.

A evacuação da comunidade ocorreu logo após o desmoronamento, com acompanhamento das autoridades competentes, que mantêm pontos de bloqueio em todos os acessos à área afetada.

‌



De acordo com o balanço mais recente, pelo menos cinco casas e um galpão foram atingidos pelos rejeitos; em alguns casos, as estruturas foram soterradas. Apesar de ninguém ter se ferido, moradores de 21 residências localizadas na chamada “mancha de inundação” – área que seria atingida em caso de ruptura da barragem – precisaram abandonar suas casas.

Os desalojados foram encaminhados para hotéis ou casas de familiares. Ainda não há previsão de quando poderão retornar.