Ouça as músicas que embalam plantações de oliva em MG Técnica ajudou uma fazenda que produz azeites a dobrar a colheita do fruto em 2022 e 2023; em uma produção normal, a safra é anual

Você sabia que a música é uma grande aliada no cultivo de azeitonas? Pode parecer curioso, mas a técnica ajudou uma fazenda que produz azeites a dobrar a colheita do fruto em 2022 e 2023. Em uma produção normal, a safra é anual. Os resultados do projeto foram tema do terceiro episódio da série Sabores da Mantiqueira, exibido nesta quarta-feira (19). Pensando nisso, elaboramos uma playlist com canções clássicas que embalam o especial e que podem ser usadas para “acalmar” suas plantinhas. Confira abaixo.

A série Sabores da Mantiqueira tem o oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.