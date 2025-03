Pai faz filhos de reféns após briga com companheira O homem manteve as crianças de 7 e 4 anos presas dentro do apartamento após discussão entre o casal Minas Gerais|Do R7 12/03/2025 - 04h53 (Atualizado em 12/03/2025 - 04h53 ) twitter

Duas crianças de 4 e 7 anos foram mantidas como refém pelo próprio pai em casa, durante a madrugada desta quinta-feira (12) na Vila Leonina, região Centro Sul da capital.

Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados pela mãe das crianças, após o seu companheiro, com quem possui relacionamento há cerca de 12 anos, Bruno Vaz de Oliveira , 34 discutir com ela. O homem estaria em surto por conta de drogas e impediu que as crianças, saíssem do local com a mãe. Ela já possui uma medida protetiva contra Bruno.

Equipes do Bope - Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foram acionados para fazerem a negociação.

Após mais de duas horas o autor , que ameaçava estar armado resolveu libertar os seus filhos. Eles foram atendidos por médicos do Samu e não apresentavam ferimentos.

Ele teria dito que não sairia da residência caso a esposa não retornasse e ameaçou resistir à entrada dos policiais. Porém após a liberação das crianças, Bruno resolveu se entregar.

Familiares disseram que o autor seria usuário de drogas e tem um histórico de surtos. Ele foi preso e posteriormente medicado antes de seguir para a Delegacia, aonde prestou depoimento.