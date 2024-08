Passageiros denunciam caos em Aeroporto Internacional de BH neste domingo (11) Clientes da Azul Linhas Aéreas relatam atrasos, cancelamentos e longas filas no terminal Minas Gerais|Juliana Dias, da Record Minas 11/08/2024 - 11h24 (Atualizado em 11/08/2024 - 11h37 ) ‌



caos aeroporto bh Reprodução/Thiago Ribeiro

Passageiros denunciam tumulto, na manhã deste domingo (11), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital. Clientes da Azul Linhas Aéreas relataram, à equipe de Jornalismo da Record Minas, voos atrasados e cancelados, além de longas filas no terminal.

Thiago Ribeiro, um dos passageiros afetados, disse que seu voo, que saiu de Salvador com destino a Campinas, não conseguiu pousar na cidade paulista devido ao mau tempo e precisou alternar para Confins. Segundo ele, ao chegar em Belo Horizonte, por volta das 5h da manhã, os passageiros foram informados que precisariam desembarcar, pois a Azul não tinha tripulação disponível para continuar o voo.

Vídeos enviados por Thiago mostram o cenário de desorganização. “Estamos aqui esperando atendimento desde cedo. Só há dois funcionários da Azul para atender centenas de passageiros, incluindo os que chegaram em outros voos alternados. O aeroporto está um caos, com bagagens acumuladas e filas intermináveis. Parece que ninguém vai sair daqui hoje,” relatou.

Outra passageira do mesmo voo, a consultora Kelly Baldow, denuncia a falta de informações da companhia aérea. “Estamos há mais de três horas em uma fila, sem triagem, onde existem idosos, pessoas com necessidades, com crianças, e necessidades de trabalho, seja qual for, sem alimentação, nenhum voucher, nenhuma satisfação, nenhuma orientação. Não tem nenhum tipo de informação”, relata.

A Record Minas entrou em contato com a Azul Linhas Aéreas para obter esclarecimentos, mas ainda não recebeu uma resposta oficial.