PF apreende meio milhão com passageiros no Aeroporto da Pampulha, em BH

Dinheiro foi apreendido com dois passageiros no Aeroporto de Pampulha Divulgação / PF

Uma operação da Polícia Federal no Aeródromo Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Pampulha, em Belo Horizonte, terminou com empresas autuadas por irregularidades e com a apreensão de R$ 583 mil achados com dois passageiros. O dinheiro, segundo a PF, não tinha origem declarada.

A Polícia Federal informou que o dinheiro estava com dois passageiros de um dos voos inspecionados. “Eles foram encaminhados à Polícia Federal onde serão ouvidos e o montante do dinheiro apreendido”, destacou a PF sem dar mais detalhes sobre o procedimento.

A fiscalização aconteceu em hangares que ficam no terminal. “A operação, que foi iniciada em 13/8, identificou irregularidades no cumprimento às regras de segurança da aviação civil (Security). As empresas irregulares foram autuadas e os procedimentos serão remetidos à Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC, para apurações administrativas”, destacou a instituição.

“A Polícia Federal é responsável pela segurança aeroportuária e promove fiscalizações contínuas para garantir a tranquilidade dos passageiros, colaboradores e empresas que atuam em aeroportos. Agregando à expertise dos policiais federais novas tecnologias de investigação, a PF em Minas vem cumprido com o compromisso de prestar um serviço de excelência à sociedade mineira”, completou a corporação em nota.

A reportagem procurou a concessionária responsável por administrar o terminal e aguarda retorno.