Polícia Federal prende suspeitos promover migração ilegal para os EUA Segundo a investigação, mais de 370 brasileiros, incluindo crianças, emigraram ilegalmente com o auxílio dos investigados Minas Gerais|Do R7 29/07/2024 - 12h50 (Atualizado em 29/07/2024 - 12h51 )



Investigados responderão pelo crime de promoção de migração ilegal Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira (29), uma operação policial, em Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte, com o objetivo de combater a promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos

Além do cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, a 1ª Vara da Justiça Federal de Governador Valadares determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 2 milhões.

Segundo as investigações, os suspeitos foram apontados como os responsáveis por promover a migração ilegal de brasileiros para obter vantagem econômica para os Estados Unidos pelo esquema conhecido como “cai-cai”. O esquema é uma prática ilegal na qual famílias inteiras se entregam com o propósito de evitar ou dificultar o processo de deportação.

Ainda segundo a investigação, mais de 370 brasileiros, incluindo menores de idade, emigraram ilegalmente com o auxílio dos investigados atravessando a fronteira mexicana. As vítimas foram expostas aos riscos do deserto e das ações dos envolvidos que os conduziram até o solo estadunidense.

Os indivíduos responderão pelo crime de promoção de migração ilegal, inclusive de criança ou adolescente, e se condenados, poderão cumprir penas superiores a 8 anos.