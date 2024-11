Polícia prende suspeito de jogar bomba que feriu fotógrafo na Arena do Galo, em BH ‘Espero que seja punido’, disse Nuremberg José Maria; profissional teve três dedos do pé quebrados e tendões rompidos Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 17/11/2024 - 11h21 (Atualizado em 17/11/2024 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bomba atingiu o pé do fotógrafo Nuremberg José Maria Reprodução / Instagram

A Polícia Civil de Minas Gerais prende, na manhã deste domingo (17), o suspeito de jogar a bomba que feriu o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, na última semana, na Arena do Galo, na região Noroeste de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo vice-governador, Mateus Simões (Novo).

“Agora, eu espero que essa pessoa seja punida e não fique livre de responder por esse crime”, disse o fotógrafo ao R7 após ser informado sobre a prisão.

Após seis dias internado, Nuremberg se recupera em casa. Ele teve três dedos quebrados e rompimento dos tendões ao ser atingido pelo explosivo. A bomba foi arremessada após o Flamengo fazer o gol de vitória sobre o Atlético-MG no último domingo (10), pela Copa do Brasil.

A partida foi marcada por confusões dentro e fora do estádio. Pela cidade, a polícia registrou brigas entre torcidas em diferentes bairros. Um flamenguista foi atingido com golpes de tesoura em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Outro foi espancada por um grupo de atleticanos no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, após a competição.

‌



Durante o jogo, atleticanos se revoltaram com o placar e arremessaram bombas e objetos no campo. A partida ficou suspensa por quase sete minutos. Ao final, mais confusão. Os torcedores enfrentaram os seguranças da Arena e tentaram invadir o gramado.

O cenário de guerra levou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) a interditar a Arena MRV até que realizem adequações para garantir a segurança dentro de campo. Segundo o Governo de Minas, mais de 20 envolvidos nos tumultos já foram identificados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5