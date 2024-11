Policial Civil ateia fogo na própria casa com a família dentro em BH Caso aconteceu no bairro Copacabana, na região da Pampulha; homem estaria em surto Minas Gerais|do R7, com Shirley Barroso, da RECORD Minas 15/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 16h04 ) twitter

Caso aconteceu no bairro Copacabana, em BH Reprodução /

Um policial civil ateou fogo na própria casa, na tarde desta terça-feira (15), o bairro Copacabana, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Testemunhas relataram à reportagem que agente estariam em surto e estaria revoltado com o fim do relacionamento. Ainda não se sabe se havia outras pessoas no imóvel.

Por volta das 15h, o jornalismo da RECORD Minas ouviu disparos dentro da casa. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deixou o local em seguida.

Policiais militares, civis e Bombeiros no local.

