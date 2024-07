Políticos mineiros publicam mensagens de apoio para Fuad Noman após anúncio de câncer

Minas Gerais |Maria Luiza Reis, do R7

Prefeito já passou por procedimento cirúrgico e agora seguirá com tratamento. Reprodução/Record Minas

Políticos e autoridades mineiros estão prestando apoio ao Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que anunciou que está com câncer, nesta quinta-feira (04).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), desejou, pelo X, uma boa recuperação ao administrador municipal. “Desejo rápida recuperação ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, durante seu tratamento de saúde. Estamos todos unidos, com pensamento positivo e orações para que possa superar essa batalha. Força, prefeito”, postou.

A pré-candidata Duda Salabert (PDT) disse que deseja uma pronta recuperação. “Meus mais sinceros desejos de pronta recuperação ao Prefeito Fuad Noman. Que o tratamento da doença seja rápido e resolutivo. Apesar das divergências que temos, na política brigam as ideias e nunca as pessoas. Aproveito para agradecer ao Fuad pela trajetória pública que tanto contribuiu e contribui na literatura e na gestão pública do país”, publicou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeus Martins (MDB) disse “ter plena convicção” de que Fuad “vai vencer esse momento difícil”. “Toda a nossa solidariedade ao prefeito Fuad. Tenho plena convicção de que você vai vencer esse momento difícil. Fé e esperança em uma boa recuperação, Conte com as nossas orações!”, postou.

Já o atual Ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre da Silveira (PSD) prestou solidariedade ao companheiro de partido. “Expresso meu apoio e solidariedade ao amigo e prefeito da nossa capital. Deus te dará toda força para superar esse desafio. Continue entusiasmado, forte e competente para continuar, como você mesmo disse, “prefeitando” por nossa BH. Conte comigo e com a família PSD”, disse.

O pré-candidato à prefeitura de BH, Rogerio Correia (PT), também se pronunciou: “Minha total solidariedade ao prefeito ⁦e a torcida e orações para sua pronta recuperação”, disse.

Eleições

Durante pronunciamento, nesta quinta, o prefeito de BH garantiu que, além de continuar no cargo de prefeito, vai também manter sua pré-candidatura e a disputa à reeleição nas eleições municipais deste ano. O Prefeito já passou por procedimento cirúrgico e agora seguirá com tratamento contra a doença.

“Venho aqui hoje para dar uma notícia a todos vocês. Durante alguns exames de rotina que realizei recentemente foi detectado um pequeno linfoma não-Hodgkin. Passei por um procedimento cirúrgico, muito bem-sucedido, e dei início imediatamente ao tratamento. Continuarei exercendo meu cargo de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora, trabalhando muito e aparecendo pouco. Continuarei sendo pré-candidato a reeleição, da mesma forma que planejei antes”, falou Noman.