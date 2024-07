Praticidade para moradores e espaço para negócios guiam novo complexo comercial em Contagem (MG)

Alto contraste

My Mall Oásis Contagem se apresenta como projeto inovador Divulgação / My Mall Oásis Contagem

A Direcional Engenharia e a My Mall inauguraram, nesta quinta-feira (04), a pedra fundamental do complexo comercial My Mall Oásis Contagem. O evento, celebrado no bairro JK, marcou o final do licenciamento e o início dos trabalhos de implantação do empreendimento.

O My Mall Oásis Contagem é a área comercial do Projeto Oásis, desenvolvido pela Direcional, que já concluiu a parte residencial com a entrega do último condomínio neste ano. O novo complexo comercial, em um terreno de 53 mil m², contará com 44 lojas, incluindo grandes marcas de drogaria, fast food e mercados. Além disso, o local terá salas comerciais, unidades hoteleiras e uma academia, oferecendo conveniência aos moradores de Contagem.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de darmos continuidade ao Projeto Oasis, com o desenvolvimento e implantação da área comercial, que integra áreas públicas e privadas e contribui com o avanço econômico e sustentável do município de Contagem. O My Mall Oásis irá viabilizar não só oportunidades de negócio locais, mas também contribuirá para a qualidade de vida dos munícipes”, avaliou Larissa Moreira, superintendente da Direcional Engenharia. Além dos representantes do projeto, o evento de inauguração contou com a presença da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT).