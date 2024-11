Prefeito de Belo Horizonte recebe alta após ficar cinco dias internado com dores na perna Fuad Noman foi internado no último sábado (23), com dores na perna, em um hospital na região centro-sul da capital mineira Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 28/11/2024 - 18h40 (Atualizado em 28/11/2024 - 18h54 ) twitter

Fuad Noman recebe alta após cinco dias de internação em BH

O Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu alta nesta quinta-feira (28). Noman, de 77 anos, foi internado no último sábado (23), com dores na perna, em um hospital na região centro-sul da capital mineira.

A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito, em um post com o boletim médico da unidade de saúde.

“Os últimos dias foram de cuidar da saúde, de problemas causados por efeitos colaterais de meu tratamento bem sucedido contra o câncer”, contou o prefeito.

Noman frisou que continuou o trabalho enquanto fazia o tratamento. “Não parei de trabalhar um momento sequer, acompanhando de perto as demandas da nossa cidade. Volto para casa ainda mais determinado a seguir em frente com o compromisso de fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor para todos”, completou.

‌



O prefeito também agradeceu as mensagens de apoio e reconheceu o trabalho da equipe médica.

Fuad Noman foi internado na semana anterior. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte, ele fez exames de rotina.

‌



O prefeito anunciou que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, em julho de 2024. No final de outubro, ele anunciou o tratamento foi finalizado com sucesso, mas que seguiria em monitoramento médico.

Noman fez uma cirurgia para remover o tumor e fez tratamento com quimioterapia. Durante o processo, Fuad seguiu nas funções da prefeitura e também na campanha eleitoral. O político foi reeleito prefeito de BH, no 2º turno, com 53% dos votos válidos.