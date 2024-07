Minas Gerais |Maria Luiza Reis, do R7

Prefeito de BH revela diagnóstico de câncer, mas mantém pré-candidatura à reeleição Anúncio aconteceu durante coletiva, na manhã desta quinta-feira (04), no centro da capital mineira; Fuad Noman começará tratamento quimioterápico

Fuad Noman assumiu a prefeitura da capital mineira após a renúncia de Alexandre Kalil em 2022 Divulgação / PBH / Rodrigo Clemente

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou o tratamento contra um câncer, na manhã desta quinta-feira (04). O anúncio aconteceu no Salão Nobre da PBH no centro da capital mineira. Fuad garantiu que vai manter sua pré-candidatura e a disputa à reeleição nas eleições municipais deste ano. Prefeito já passou por procedimento cirúrgico e agora seguirá com tratamento.

“Venho aqui hoje para dar uma notícia a todos vocês. Durante alguns exames de rotina que realizei recentemente foi detectado um pequeno linfoma não-Hodgkin. Passei por um procedimento cirúrgico, muito bem-sucedido, e dei início imediatamente ao tratamento. Continuarei exercendo meu cargo de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora, trabalhando muito e aparecendo pouco. Continuarei sendo pré-candidato a reeleição, da mesma forma que planejei antes”, falou Noman.

Segundo o Instituo Nacional de Câncer, o linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin. O prefeito não detalhou qual o tipo que ele tem.

A pré-candidatura de Fuad foi anunciada em fevereiro deste ano pelo Partido Social Democrático de Minas Gerais (PSD-MG). Na ocasião, o economista disse querer “construir um projeto de governo que faça com que Belo Horizonte avance ainda mais”. Dois meses depois, em abril, o partido União Brasil declarou apoio a reeleição do atual prefeito.

Histórico

Fuad Noman assumiu a prefeitura da capital mineira após a renúncia de Alexandre Kalil, que saiu candidato para o Governo de Minas, no início de 2022. Antes de ser vice-prefeito, atuou como Secretário Municipal de Fazenda, por três anos. Noman é um economista com extensa carreira política, passou pelo Tesouro Nacional, pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Banco do Brasil e pela BrasilPrev.

No Governo de Minas Gerais, Noman foi Secretário de Estado de Fazenda, Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, Presidente da Gasmig e Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos.

Além da carreira política, é autor de dois romances intitulados “Cobiça” e “O Amargo e o Doce”.