Prefeitura de BH realiza vacinação contra gripe, febre amarela e Covid-19 neste sábado Para ser vacinado é necessário apresentar um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação Minas Gerais|Do R7 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 )



Crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais para receber as doses Divulgação / Ministério da Saúde / Phillipe Guimarães

A Prefeitura de Belo Horizonte realiza, neste sábado (17), no Parque das Mangabeiras, no centro da capital mineira, das 9h às 15h, doses de vacinas contra a gripe, febre amarela, Covid-19 e a tríplice viral, que garante proteção contra sarampo, caxumba e rubéola.

Para ser vacinado é necessário apresentar um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação para avaliação e atualização da situação vacinal, se necessário. As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais para receber as doses.

As vacinas contra a gripe são aplicadas nas pessoas a partir de 6 meses. Já a vacina contra a febre amarela é aplicada em duas doses para as crianças, sendo a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Acima de 4 anos, é aplicada uma única dose ou a depender da necessidade.

A vacina tríplice viral é aplicada em duas doses para pessoas até 29 anos, sendo uma aos 12 meses e outra aos 15 meses. De 30 a 59 anos é aplicada apenas uma dose, caso a pessoa não tenha sido vacinada anteriormente. Já o imunizante contra a Covid-19 é direcionado para o público prioritário, com intervalo de, pelo menos, três meses após a última dose recebida.

A ação é uma parceria com a Fiocruz, organizadora do evento, que também irá ofertar atividades culturais, de divulgação científica e de promoção à saúde.