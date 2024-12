Presos aproveitam fim de aula para fugir de presídio em Sete Lagoas (MG) Homens estavam em escola que fica na unidade prisional; instituição abriu procedimento interno para investigar a fuga Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da RECORD MINAS 07/12/2024 - 10h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h28 ) twitter

Homens estavam em escola que fica na unidade prisional Reprodução/Street View

Dois presos fugiram do Presídio Promotor José Costa, em Sete Lagoas, cidade a 72 km de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (06). Eles foram identificados como Marcos Vinicius Rodrigues Magalhães e Guilherme Marçal Fernandes, de 22 e 24 anos.

Segundo o Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais), os homens estavam na escola, instalada na unidade prisional. “Ao final das aulas, enquanto os policiais penais faziam os procedimentos para retorno às celas, eles se esconderam no banheiro”, conta o comunicado.

Ainda de acordo com a instituição, os presos fugiram pelo telhado do prédio e dois veículos os aguardavam do lado de fora da unidade prisional.

Os homens estão sendo procurados pelas forças de segurança, mas até o momento não foram recapturados. A unidade prisional abriu um procedimento interno para investigar as circunstâncias da fuga.

A população pode ajudar nas buscas repassando informações sobre o paradeiro deles pelo Disque Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita.