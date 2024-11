Professora é encontrada em Sete Lagoas (MG) após nove dias desaparecida Daniele Batista Costa, mais conhecida como Dandara, de 38 anos, foi encontrada no distrito do Barreiro, entre as cidades de Sete Lagoas e Paraopeba, na região central de Minas Gerais Minas Gerais|Do R7 21/10/2024 - 18h34 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h34 ) twitter

Dandara é encontrada após 9 dias de busca

Após nove dias de buscas, a professora Daniele Batista Costa, de 38 anos, mais conhecida como Dandara, foi encontrada em uma área de mata no distrito do Barreiro, localizado entre os municípios de Sete Lagoas e Paraopeba, na região central do estado. Por volta das 8h da manhã desta segunda-feira (21), a mulher foi vista por um casal de fazendeiros local. Segundo as testemunhas, a personal trainner estava nua e visualmente debilitada.

A mulher estava desaparecida há nove dias. O último contato dela com familiares e amigos aconteceu no dia 12 de outubro. Ainda segundo os parentes, Dandara faz uso de medicamentos controlados e é diagnosticada com esquizofrenia. Ao ser resgatada, a personal apresentou alguns ferimentos e foi encaminhada até a UPA de Sete Lagoas, onde realizou exames.

Segundo a Polícia Civil, já foi solicitado o procedimento de corpo de delito para averiguar as possíveis causas do desaparecimento e o que se passou durante o período em que a educadora física esteve fora de casa.

O irmão de Dandara, Gladson Geraldo Costa, foi quem esteve à frente da divulgação do desaparecimento. “Graças a Deus nós encontramos a Dandara. Agradecemos todas as orações, todos os pedidos e todas as preces. Nós encontramos ela em uma localidade de serra, na adjacência entre o Barreiro e Paraopeba”.

Imagens registram o momento em que a mulher reencontra a família após o desaparecimento. Confira:

