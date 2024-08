Prosa na Cozinha: aprenda a fazer bacalhau Zé do Pipo Prato é feito com purê de batatas e queijo gratinado; confira o passo a passo Minas Gerais|Do R7 03/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 03/08/2024 - 13h42 ) ‌



Prosa na Cozinha Zé do Pipo

O Prosa na Cozinha deste sábado (3) ensina uma receita tradicional de Portugal: bacalhau Zé do Pipo, feito com purê de batatas e queijo gratinado. O repórter Gabriel Rodrigues e Marina Filizzola, gestora do Restaurante do Porto, ensinam o passo a passo deste prato.

Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo:

Ingredientes:

- 200g de bacalhau;

- 15 ml de azeite extra virgem;

- 200g de muçarela;

- 25 ml de vinho branco suave;

- 1 pitada de colorau;

- Salsinha a gosto;

- 200g de batatas;

- 100 ml de leite;

- 1 colher de manteiga;

- 60 ml de azeite extra virgem;

- 25g de cebola em cubos;

- 1 colher de pasta de alho;

- 1 colher de tempero de ervas.





Modo de Preparo:

1. Dessalgue o bacalhau durante 24h, trocando a água a cada 3 horas.

2. Cozinhe o bacalhau em água por 30 minutos. Espere esfriar e desfie.

3. Cozinhe as batatas até que possam ser amassadas.

4. Refogue a cebola em um fio de azeite. Quando murchar, coloque o alho, o colorau, o tempero de ervas. Depois acrescente o tomate, a água e deixe cozinhar até formar um molho.

5. Acrescente o bacalhau desfiado ao molho e misture.

6. Amasse as batatas. Em uma panela, acrescente a manteiga, o leite e corrija o sal. Deixe cozinhar por 10 minutos.

7. Para a montagem, coloque o bacalhau no meio da assadeira e o purê de batatas ao redor. Finalize com queijo muçarela, azeitonas pretas e leve ao forno para gratinar. Sirva com arroz.