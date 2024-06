Prosa na Cozinha: aprenda a fazer batata ao murro com molho de queijo Último episódio da temporada “personalidades mineiras” será com a atriz Inês Peixoto

Atriz Inês Peixoto ensina a fazer batata ao murro com molho de queijo Foto/R7

O Prosa na Cozinha, deste sábado (29), encerra a temporada ‘Personalidades Mineiras’ e vai ensinar uma deliciosa receita de batatas ao murro com molho de queijo. Quem vai ensinar o passo a passo é a atriz Inês Peixoto, conhecida pelos trabalhos no teatro, TV e cinema.

Ingredientes

- 5 batatas

- 1 colher de manteiga

- 2 cebolas pequenas

- 1 cabeça de alho

- 400g de creme de leite

- 200g de queijo parmesão

- Cheiro verde a gosto

- Papel alumínio

- Tempero em pó caseiro (sal, açafrão, salsinha desidratada, coentro desidratado, alho em pó e outros temperos secos a gosto).

Modo de preparo

Enrole as batatas em papel alumínio e asse por cerca de uma hora, até que fiquem macias. Refogue alho e cebola na manteiga. Adicione o tempero em pó caseiro. Coloque o creme de leite e o queijo, deixe esquentar. Finalize com cheiro verde. Amasse a batata com a mão e coloque do molho por cima.