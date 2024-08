Prosa na Cozinha: aprenda a fazer carne de lata com mandioca na manteiga Preparo é ancestral e muito tradicional em Minas Gerais; receita é um método de conservação da carne, criando antes das geladeiras Minas Gerais|Do R7 31/08/2024 - 11h10 (Atualizado em 31/08/2024 - 11h13 ) ‌



Aprenda receita de carne de lata com mandioca na manteiga Daniel Vieira / Record Minas - 31.08.2024

O quadro Prosa na Cozinha, do Balanço Geral MG, traz uma receita ancestral no programa deste sábado (31). O chef Adeilson Henriques e o repórter Gabriel Rodrigues ensinam como preparar carne de lata com mandioca na manteiga, um método de conservação muito antigo, criado antes da popularização das geladeiras.

Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

3 kg de carne suína

3 litros de banha

1 kg de mandioca 1

150g de manteiga

2 cebolas

75g de tempero alho e sal

Alho frito a gosto

Alho

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

1° Tempere a carne com alho e sal.

2° Em uma panela, refogue a cebola e o alho em banha de porco. Coloque a carne, tampe com a banha e deixe cozinhar em fogo alto por uma hora e meia.

3° Para conservar, coloque a carne em uma lata higienizada, coberta com a banha.

4° Para a mandioca, cozinhe e depois passe na manteiga com alho frito.