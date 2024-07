Prosa na Cozinha: aprenda a receita do sanduíche buraco quente Preparo é muito simples e rápido, perfeito para reunir a família ou fazer a festa com os amigos; sanduíche é uma excelente opção desde o lanche ao petisco Minas Gerais|Do R7 27/07/2024 - 10h47 (Atualizado em 27/07/2024 - 10h47 ) ‌



Preparo é perfeito para reunir a família ou fazer a festa com os amigos Reprodução/Record Minas

O quadro Prosa na Cozinha, do Balanço Geral MG, encerra o especial Arraiá Julino neste sábado (27) com a receita de buraco quente. O preparo do sanduíche é muito simples e rápido, perfeito para reunir a família ou fazer a festa com os amigos. Uma excelente opção desde o lanche ao petisco. O chef Leonardo Cabral e o repórter Gabriel Rodrigues também conversam sobre a vida e experiências culinárias.

Ingredientes

- 500g de patinho moído

- 2 colheres de azeite

- 1 colher de chá de sal

- Cheiro verde a gosto

- 6 azeitonas verdes sem caroço

- 1 cebola roxa picada

- 2 dentes de alho picados

- 1 tomate picado

- 1 pitada de urucum em pó

- 150g de pimentão colorido

- 1 cenoura picada em cubos

- 150 ml de caldo de legumes

- 8 mini pães

Modo de preparo

1. Em uma panela aquecida, doure o alho no azeite e refogue o patinho moído até ficar bem cozido.

2. Acrescente sal, urucum e cebola picada. Mexa até ficar com a aparência avermelhada. Adicione cenoura, tomate e o caldo de legumes.

3. Finalize com pimentão colorido, milho, cheiro verde e azeitona.

4. Recheie o pão francês.