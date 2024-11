Prosa na Cozinha: aprenda receita de atum selado com molho ponzu e laranja supreme Quadro “viaja” para Ásia e ensina uma receita diferente; preparo é fácil e vai impressionar toda a família Minas Gerais|Do R7 16/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 16/11/2024 - 11h00 ) twitter

Aprenda receita de atum selado com molho ponzu e laranja supreme Lucas Eugênio/Record Minas - 15/11/2024

O quadro Prosa na Cozinha deste sábado (16) viaja para Ásia e ensina uma receita diferente: atum selado com molho ponzu e laranja supreme. O chef William Pereira e o repórter Gabriel Rodrigues ensinam o preparo, que é fácil e vai impressionar toda a família. Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo.

Ingredientes

- 1 litro de suco de laranja bahia

- 1 pimenta calabresa a gosto

- 100g azeite

‌



- 250g shoyu

- 220g suco limão tahiti

‌



- 220g suco limão siciliano

- 220g mel de abelha

‌



- Pimenta dedo de moça picada sem semente

- 25g gengibre

- Casca de 1 limão siciliano, 1 limão tahiti, 1 laranja bahia

- Sal e pimenta do reino a gosto

- Azeite

- Atum

- 2 laranjas cortadas

- 20g de sal grosso

- 30g de mel

Modo de Preparo

1. Reduza o suco de laranja bahia pela metade, em fogo médio, com uma colher de sopa de pimenta calabresa.

2. Misture os demais ingredientes e deixe na geladeira por no mínimo 4 horas.

3. Tempere o peixe com sal e pimenta do reino. Unte com azeite e grelhe cada lado por três minutos.

4. Para a laranja, corte a fruta em fatias. Depois misture pimenta dedo de moça, sal grosso, azeite e mel. Deixe as frutas descansarem no molho.

5. Para montar, coloque o molho no fundo, o atum ao centro e finalize com a laranja.