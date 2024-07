Prosa na Cozinha: chef ensina bolo de maçã do amor e brigadeiro de milho verde Receitas fazem parte do especial Arraiá Julino; preparos são inspirados em receitas clássicas desta época do ano Minas Gerais|Do R7 20/07/2024 - 13h39 (Atualizado em 20/07/2024 - 13h39 ) ‌



Receitas fazem parte do especial Arraiá Julino Giovana Maldini/RECORD Minas

O Prosa na Cozinha é em dose dupla nesta semana. O especial Arraiá Julino ensina bolo de maçã do amor e brigadeiro de milho verde, ótimas opções para sobremesas nas festas desta época. A chef Mel Marinho e o repórter Gabriel Rodrigues conversam sobre a experiência da confeiteira e explicam o preparo desses clássicos revisitados. Confira o modo de preparo e a lista de ingredientes.

Bolo de maçã do amor

- Ingredientes

150 g de manteiga

150 g de açúcar

120 g de ovos inteiros

200g de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

100 g de maçãs picadas

100 g de açúcar

50 ml de água

Corante vermelho

Nozes ou amêndoas trituradas

- Modo de preparo

Misturar o creme branco feito de manteiga e açúcar, batido em batedeira por 5 minutos, com os ovos. Em outra vasilha misture a farinha de trigo, com a canela e o fermento. Depois incorpore ao creme aos poucos e bata a mão. Em seguida, acrescente as maçãs picadas. Transfira a massa para uma forma untada e leve ao forno por 30 min, numa temperatura de 180 graus. Para a calda, misture açúcar, água, corante e nozes ou amêndoas trituradas, leve em fogo alto até engrossar. Vire a calda no bolo já assado.

Brigadeiro de milho verde

- Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

80 g de milho verde batido

- Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela de fundo grosso e mexa com espátula de silicone ou colher de pau. Fogo médio. Até se desprender em blocos. Transfira para um refratário para esfriar. Faça docinhos em formatos compridos e passe no leite em pó. Finalize fazendo o formato de milho no doce e coloque pasta americana verde para decorar.