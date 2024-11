Prosa na Cozinha: chef ensina receitas de carpaccio e massa com abobrinha Receitas são preparadas com ingredientes simples e fáceis de encontrar Minas Gerais|Do R7 26/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 11h00 ) twitter

Chef ensina carpaccio e massa com abobrinha

O Prosa na Cozinha deste sábado (26) é em dose dupla, com receitas sofisticadas preparadas com um ingrediente bem simples: abobrinha. O repórter Gabriel Rodrigues e o chef Lucas Castro mostram o passo a passo para você fazer em casa. Confira os ingredientes e o modo de preparo abaixo.

Carpaccio de abobrinha

Ingredientes

- 1 abobrinha;

- 350 ml de água gelada;

- 1 limão siciliano;

- Sal;

- 3 colheres de azeite;

- 1 colher de vinagre;

- Pimenta;

- 1 colher de mostarda;

- 1 colher de mel;

- 100g de melão;

- 10g de xerém de castanha;

- Folhas comestíveis de capuchinha.

Modo de preparo

1. Para o carpaccio, coloque água, suco de limão e uma pitada de sal em um bowl.

2. Lamine as abobrinhas e acrescente na mistura.

3. Deixe descansar na geladeira por 30 minutos.

4. Para acompanhar, um vinagrete de melão. misture azeite, vinagre, sal, pimenta, mostarda e mel. Acrescente o melão e leve para geladeira.

5. Escorra as abobrinhas e seque com ajuda de pano.

6. Monte no prato as lâminas de abobrinhas e regue com o molho. Finalize com sal.

Massa Alla Nerano

Ingredientes

- 300g de farinha de trigo

- 3 ovos

- Açafrão

- 1 abobrinha

- 60 gr de queijo provolone

- 1 dente de alho

- 1 maço de folhas de manjericão

- Azeite

- Sal

- Pimenta

Modo de preparo

1. Para a massa, misture todos os ingredientes.

2. Para o molho, corte a abobrinha em fatias finas. frite algumas fatias de cada vez em bastante óleo quente até dourar. Escorra em papel toalha e polvilhe a abobrinha com folhas de manjericão rasgadas.

3. Rale o provolone bem fino e reserve.

4. Cozinhe o espaguete em água fervente com sal.

5. Escorra quando estiver cozida, reservando duas conchas de água do cozimento do macarrão.

6. Refogue o dente de alho em uma panela com um pouco de azeite e adicione a abobrinha, a massa fresca escorrida, uma concha de água do cozimento do macarrão e metade do provolone.

7. Termine de cozinhar em fogo baixo, adicionando a segunda concha de água do cozimento do macarrão aos poucos, junto com o restante do provolone, misturando até formar um molho cremoso.

8. Sirva com pimenta moída na hora.