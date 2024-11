Prosa na Cozinha: chef ensina como preparar pavlova de amêndoas com jabuticaba Doce é refinado, mas com um pezinho em Minas Gerais; preparo vai surpreender toda a família Minas Gerais|Do R7 09/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 11h00 ) twitter

Chef ensina como preparar pavlova de amêndoas com jabuticaba Janaína Veloso/RECORD MINAS - 09/11/2024

O quadro Prosa na Cozinha deste sábado (09) ensina um doce refinado, mas com um pezinho em Minas Gerais. A chef Marina Mendes e o repórter Gabriel Rodrigues ensinam uma pavlova de amêndoas com jabuticaba. O prato tem várias etapas, mas vai surpreender toda a família. Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo.

Ingredientes

250g de leite

2 gemas peneiradas

280g de açúcar refinado

‌



20g de amido

130g de manteiga pomada

‌



2 ovos inteiros

130g de farinha de amêndoas

‌



100g de açúcar de confeiteiro

100g de claras

300g de geleia de jabuticaba

jabuticaba e flores para decorar

Modo de Preparo

1. Para o creme, esquente o leite, mas não deixe ferver. Em outra vasilha, misture gemas e açúcar. Incorpore amido. Adicione metade do leite quente na mistura, depois coloque tudo na panela, junto com o restante do leite. Mexa sem parar por cinco minutos. Coloque em uma cumbuca e cubra com papel filme. Leve para a geladeira.

2. Para o biscoito de amêndoas, misture manteiga e açúcar na batedeira. Adicione ovos e bata mais uma vez. Coloque farinha de amêndoas e misture com a espátula. Incorpore o creme já resfriado. Coloque em forminhas, polvilhe amêndoas laminadas e açúcar de confeiteiro. Leve ao forno por 10 minutos a 180 ºC.

3. Para o merengue, bata as claras com açúcar refinado no banho maria até atingir 55 ºC. Leve para a batedeira, adicione suco de limão e bata por um minuto em velocidade máxima. Reduza a velocidade para a mínima e bata por mais 20 minutos.

4. Para servir, forre o fundo do prato com a geleia, sirva o merengue e coloque um bolinho de amêndoa por cima. Decore com jabuticaba e flores.