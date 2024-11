Prosa na Cozinha: chef ensina como preparar risoto de canjiquinha com camarões Prato é rápido e muito fácil de fazer; a receita é uma de utilizar a canjiquinha de um modo diferente Minas Gerais|Do R7 02/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 11h00 ) twitter

Chef ensina como preparar risoto de canjiquinha com camarões Gabriela Neves/RECORD MINAS - 01/11/2024

O quadro Prosa na Cozinha deste sábado (02) ensina como preparar a canjiquinha de um jeito diferente. O grão tradicional em Minas Gerais é utilizado pelo chef Leandro Dornas e pelo repórter Gabriel Rodrigues para um risoto com camarões.

O prato é rápido e muito fácil de fazer. Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo.

Ingredientes

- 150g de canjiquinha

- 500ml de caldo de legumes

‌



- 150g de camarão limpo

- 20g de manteiga

‌



- 50g de parmesão

- 10g de alho picado

‌



- 20g de cebola picada

- 10 folhas de azedinha

- 20ml de azeite

- 40g de bacon

- Sal e pimenta do reino à gosto

- Salsinha picada

Modo de preparo

1. Cozinhe a canjiquinha por 15 minutos.

2. Em outra panela, grelhe os camarões no azeite e reserve.

3. Na mesma panela, adicione alho, cebola e bacon refogado. Entre com a canjiquinha até chegar no ponto. Coloque o caldo se precisar e cozinhe por mais cinco minutos.

4. Ajuste sal e finalize com manteiga. Decore com a azedinha e com os camarões.