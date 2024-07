Prosa na Cozinha: chef ensina receita de canjiquinha mineira

Minas Gerais |Do R7

canjiquinha mineira

O segundo episódio do especial Arraiá Julino, do Prosa na Cozinha, faz uma receita clássica de Minas Gerais: canjiquinha com costelinha. O repórter Gabriel Rodrigues e o chef de cozinha, Sergio Brito, te ensinam o passo a passo desse prato delicioso!

Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo:

Ingredientes:

- 1 cebola média;

- 4 dentes de alho;

- 1 maço de salsinha;

- 1 maço cebolinha;

- 500g de costelinha;

- 300g de bacon;

- 500g de canjiquinha;

- Sal a gosto;

- Pimenta-do-reino a gosto;

- Azeite;

- 1L de água.

Modo de preparo:

1- Em uma panela já aquecida, acrescente a costelinha e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e deixe fritar por um tempo. Acrescente bacon à fritura.

2- Depois que chegar no ponto, acrescente cebola e alho. Misture bem e adicione água fervendo. Deixe cozinhar.

3- Acrescente canjiquinha e deixe cozinhar até os grãos ficarem macios.

4- Finalize com cebolinha, salsinha e torresmo.