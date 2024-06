Prosa na Cozinha: Flávio Venturini ensina receita de penne ao funghi

Alto contraste

Flávio Venturini ensina penne ao funghi Cantor conversa sobre música e carreira durante o preparo (Reprodução/Record Minas)

A temporada com Personalidades Mineiras do quadro Prosa na Cozinha, do Balanço Geral MG, continua neste sábado (15). A estrela do episódio é o cantor Flávio Venturini, que tem quase 50 anos de carreira. O músico, a instrumentista e chef Mara do Nascimento e o repórter Gabriel Rodrigues falam de vida, carreira e ensinam um delicioso penne ao funghi.

Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

- 2 colheres de sopa de manteiga

- Azeite

- 4 colheres de pasta de alho e cebola

- 50g Funghi hidratado e cozido

- 1 peito de frango cozido e desfiado

- Cebolinha

- 200g de manteiga

- Sal a gosto

- 500g de Penne

- 1 litro de creme de leite fresco

Modo de preparo

1° Cozinhe o macarrão em água fervente com sal, pelo tempo indicado na embalagem.

2° Hidrate o funghi seco em água quente por duas horas.

3° Refogue uma pasta de cebola e alho em azeite com manteiga. Acrescente o funghi hidratado e escorrido.

4° Acrescente o creme de leite e deixe ferver. Corrija o sal.

5º Coloque o peito de frango cozido e desfiado. Adicione a massa e misture no molho.

6° Finalize com queijo e cebolinha.