Prosa na Cozinha: Menina Veneno ensina a fazer um delicioso pão de queijo com linguiça Influenciadora mineira mostra o passo a passo da receita que aprendeu com a avó

Prosa na Cozinha - pão de queijo com linguiça (Reprodução / Record Minas)

O Prosa na Cozinha especial personalidades mineiras começa com a Menina Veneno. A influenciadora digital, humorista e modelo ensina uma deliciosa receita de pão de queijo com linguiça, que ela aprendeu com a avó. O repórter Gabriel Rodrigues conversou com a influencer sobre a vida e a carreira, além de mostrar o passo a passo dessa combinação bem mineira.

Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo:

Ingredientes:

- 1 pacote de polvilho azedo;

- sal a gosto;- 1L de leite;

- 1 frasco de óleo;

- 3 ovos;

- 300g de queijo meia cura;

- 300g de queijo canastra;

- 1kg de linguiça artesanal;

Modo de preparo:

1- Misture água, óleo e leite em uma tigela e deixe ferver. Enquanto isso, em outra vasilha acrescente polvilho azedo e queijo. Junte os dois preparos e misture bem até chegar no ponto de massa;

2- Mexa com a mão e molde do tamanho que preferir. Leve ao forno.

3- Frite a linguiça e recheie o pão de queijo, adicionando também mais queijo.