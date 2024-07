PSOL e Rede retiram pré-candidatura à Prefeitura de BH para apoiar PT

Minas Gerais |Maria Luiza Reis, do R7

Partidos tem até o dia 5 de agosto para realizarem as convenções partidárias e registrarem oficialmente as candidaturas Foto/Maria Luiza Reis/R7/11.07.2024

A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) anunciou, na manhã desta quinta-feira (11), a retirada da pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte da federação formada pelo PSOL e Rede Sustentabilidade. Os partidos decidiram apoiar Rogério Correia, nome lançado pelo PT para a disputa das eleições de 2024.

“Essa atitude grandiosa movimentou todo campo político que parecia estar atravancado entre as pré-candidaturas. Depois disso, o campo começou a se movimentar e o presidente Lula (PT) também deixou bastante evidente que o candidato deste ano do campo progressista é o deputado Rogério Correia”, avaliou Bella.

O vice da chapa ainda não foi definido. Rogério Correia destacou que deseja que a deputada federal Duda Salabert (PDT) se junte a eles. Bella Gonçalves vai atuar como coordenadora da campanha.

“Vai fazer com que o nosso programa seja ainda mais fortalecido. Temas, portanto, das mulheres, do meio ambiente, da diversidade, da educação, da saúde. São temas que estes partidos têm mostrado estar muito coesos e juntos. Com certeza reforçam a nossa campanha”, pontou Correia.

A deputada Duda Salabert (PDT) tem até o dia 4 de agosto para decidir se integrará à chapa. Isso porque, os partidos tem até o dia 5 de agosto para realizarem as convenções partidárias e registrarem oficialmente as candidaturas para as eleições. A dupla disse ainda que uma das propostas da chapa, caso ganhe, é a criação de uma Secretaria da Mulher.

Na noite desta quinta-feira (11), a deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) oficializará o apoio a Rogério Correia durante evento que contará com a presença da Ministra Marina Silva. Durante o evento, também serão apresentadas as propostas da nova união.

A pré-candidatura de Bella havia sido anunciada durante um evento do PSOL no dia 23 de maio. Já a de Ana Paula Siqueira (Rede) foi lançada no dia 24 de fevereiro.