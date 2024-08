PT oficializa candidatura de Rogério Correia à Prefeitura de BH Durante convenção, partido confirmou que Correia terá como vice a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) Minas Gerais|Do R7, com Bruno Menezes, da Record Minas 04/08/2024 - 11h08 (Atualizado em 04/08/2024 - 12h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Evento acontece na Praça da Assembleia Legislativa, na capital mineira Foto/Bruno Menezes/Record Minas/04.08.2024

O PT oficializou, neste domingo (04), o nome do deputado Rogério Correia para disputar a prefeitura de Belo Horizonte. A convenção aconteceu na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na região centro-sul da capital mineira.

Estiveram presentes a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Márcio Macêdo, o secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, a Secretária Nacional de Finanças do PT, Gleide Andrade e o deputado federal Jilmar Tatto.

Durante discurso, Gleisi Hoffmann disse que o presidente Lula virá para a capital mineira durante a campanha. “Tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para que essa dupla maravilha chegue até a Prefeitura de BH. Nós entendemos que o quadro de BH está muito aberto e que propicia muito que a gente vá para o segundo turno”, falou a presidenta nacional do partido.

Rogério adiantou alguns pontos os quais ele e Bella Gonçalves tem conversado para compor o projeto de governo, entre eles a criação de um programa que ofereça uma renda mensal para idosos.“Eu e Bella estamos trabalhando para ter uma renda mensal para os idosos, olhar para aqueles que já fizeram tanto pela nossa sociedade e pelas suas famílias, dar um suporte que garanta saúde mental, física e completo de renda”, comentou o candidato.

Publicidade

O partido confirmou que Correia terá como vice a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL). Além dela, também marcaram presença as deputadas estaduais Ana Paula Siqueira, Beatriz Cerqueira, Macaé Evaristo, Andreia de Jesus e o deputado estadual Leleco Pimentel.





Publicidade

Segundo a legislação eleitoral, os partidos precisam realizar entre os dias 20 de julho e 05 de agosto as convenções partidárias para formalizar os nomes que irão disputar o pleito em outubro. Após as convenções, as legendas precisam fazer o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto. No dia 16, começa a campanha eleitoral.

Rogério Correia é nascido em Belo Horizonte, foi vereador da capital mineira de 1988 a 1998. Em 1999, foi eleito para deputado estadual; neste período, foi o relator da CPI do Narcotráfico e fez oposição ao Governo de Aécio Neves em Minas Gerais. Atualmente, é deputado federal pelo segundo mandato. Rogério Correia é vice-líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, membro titular das comissões de Educação e Administração e Serviço Público, além de ter sido membro efetivo da CPMI que investigou a tentativa de golpe no Brasil.

Publicidade

Além de parlamentar, é professor de matemática e foi fundador do SIND-UTE, o sindicato dos professores da rede pública de Minas Gerais. No segundo governo Lula (2006 a 2010), foi delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), sendo o responsável pela coordenação das políticas públicas para agricultura familiar e reforma agrária no estado.

Com o lançamento de Rogério, a capital passa a ter sete nomes na disputa ao executivo: Mauro Tramonte (Republicanos), Fuad Noman (PSD), Carlos Vians (Podemos), Gabriel Azevedo (MDB), Wanderson Rocha (PSTU), Indira Xavier (Unidade Popular) e Lourdes Francisco (PCO).

Ainda neste domingo, o PDT deve confirmar a candidatura de Duda Salabert para o pleito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5