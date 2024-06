Quatro homens são presos suspeitos de espancar morador em situação de rua em BH

Alto contraste

Caso aconteceu na rua Caetés, quase esquina com a avenida Paraná Reprodução/Record Minas

Quatro pessoas foram presas após espancarem um homem, de 30 anos, no Centro de Belo Horizonte, na noite deste sábado (29). A vítima e os suspeitos são moradores em situação de rua. O caso aconteceu na rua Caetés, quase esquina com a avenida Paraná.

O homem, identificado apenas como Guilherme, foi surpreendido pelo bando e agredido com chutes, pedradas e pauladas. A PM (Polícia Militar) foi chamada e no local encontrou apenas a vítima que foi levada em estado grave para o Hospital João XXIII e precisou ser entubada.

Com as informações levantadas no local, os policiais localizaram quatro dos seis suspeitos. Eles estavam no entorno da Rodoviária de BH, junto com outras pessoas em situação de rua e foram identificados pelas roupas que usavam no momento do crime.

Um deles chegou a arremessar a roupa que estava usando, uma camisa da seleção brasileira, pela grade do prédio da 1ª RISP (Região Integrada de Segurança Pública) para tentar despistar os policiais.

Um dos suspeitos informou para a Polícia Militar que o motivo foi um acerto de contas com a vítima, que teria agredido o amigo de um dos suspeitos. Três dos quatro presos têm passagens pela polícia por furto, tráfico de drogas e porte de arma branca. Outros dois suspeitos da tentativa de homicídio ainda não foram encontrados.