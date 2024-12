Queda de elevador que matou técnico é o 2º acidente em prédio da Justiça Federal em BH Em julho deste ano, uma mulher teve a perna prensada após elevador ficar parado entre o térreo e o subsolo Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 02/12/2024 - 12h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h31 ) twitter

Tribunal informou que elevadores da unidade passaram por modernização neste ano Foto/Michellyne Kubistchek/Record Minas/02.12.2024

O acidente com um elevador que matou um técnico de manutenção no prédio do Tribunal Federal, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (02), não é o primeiro a acontecer no local. Em julho desse ano, uma mulher ficou ferida após ser prensada na porta de um elevador do mesmo prédio.

No dia 11 de julho deste ano, segundo os Bombeiros, houve uma pane no elevador do prédio, que ficou parado entre o térreo e o subsolo. A mulher tentou sair por uma fresta, mas o elevador se movimentou, deixando a vítima com parte do corpo prensada. Ela conseguiu sair, mas sofreu uma fratura em uma das pernas. A mulher foi imobilizada e conduzida ao Pronto Socorro do Hospital João 23.

Nesta segunda, um técnico de manutenção morreu após o elevador despencar do 17º andar direto ao fosso. Não é possível saber se é o mesmo elevador do acidente em julho. Segundo o TRF, os elevadores da unidade passaram por um trabalho de modernização esse ano, sendo que em três elevadores o processo estava concluído, faltando apenas o que caiu.

O TRF6 determinou que todos os servidores, colaboradores terceirizados e estagiários que trabalham no prédio, permaneçam em teletrabalho pelo período de uma semana, como medida de segurança

‌



Veja a nota na íntegra do Tribunal:

“Na manhã do dia 2 de dezembro, por volta das 10 horas, o técnico Aldemir Rodrigues de Souza, da empresa Reformar Elevadores sofreu um acidente fatal enquanto realizava a manutenção regular de um dos elevadores do Edifício Oscar Dias Corrêa, um dos prédios do TRF6, localizado na Rua Santos Barreto, 161, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. O elevador central despencou da casa de força, situada no 17º andar, até o fosso, resultando em morte instantânea do técnico.

‌



A empresa Reformar Elevadores, responsável pela manutenção técnica dos equipamentos, vinha realizando um trabalhando de modernização dos mesmos, sendo que em 03 elevadores o processo estava concluído, faltando apenas o que caiu.

O Tribunal esclarece que a manutenção técnica dos elevadores é mantida rigorosamente em dia. Além disso, manifesta solidariedade à família de Aldemir e está prestando todo o apoio necessário.

Como medida de segurança, o TRF6 determinou que todos os servidores, colaboradores terceirizados e estagiários que trabalham no prédio, permaneçam em teletrabalho pelo período de uma semana.”