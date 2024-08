Recém-nascido morre de coqueluche e MG tem o primeiro óbito pela doença em 5 anos Segundo o governo, por causa da idade, menino não estava vacinado; irmão gêmeo da vítima também contraiu a doença Minas Gerais|Do R7 30/08/2024 - 19h34 (Atualizado em 30/08/2024 - 19h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bebê morreu em Poços de Caldas (MG) Reprodução / Agência Brasil

Uma criança de 2 meses morreu vítima de coqueluche em Minas Gerais. O óbito foi o primeiro registrado no estado após cinco anos sem ocorrências.

A morte aconteceu no dia 19 de julho deste ano em Poços de Caldas, a 461 km de Belo Horizonte, mas o caso só foi revelado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) nesta sexta-feira (30).

“De acordo com a investigação epidemiológica realizada pelo município, a criança ainda não tinha recebido nenhuma dose da vacina contra a doença, devido à faixa etária, e a mãe também não foi vacinada com dTpa (vacina que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche) na gestação”, informou a pasta.

Ainda de acordo com o Governo Estadual, o irmão gêmeo do bebê também contraiu a doença, mas já recebeu alta hospitalar.

‌



Em 2024, Minas Gerais registrou 131 pessoas infectadas com coqueluche. Ao todo, são contabilizados 413 casos suspeitos.

Veja a tabela dos número de casos suspeitos, confirmados e mortes dos últimos cinco anos:

2019

‌



Suspeitos - 542

Confirmados - 183

‌



Mortes - 3

2020

Suspeitos 87

Confirmados 37

Mortes - 0

2021

Suspeitos – 111

Confirmados – 14

Mortes - 0

2022

Suspeitos – 198

Confirmados 14

Mortes - 0

2023

Suspeitos – 157

Confirmados 14

Mortes - 0

2024

Suspeitos – 413

Confirmados – 131

Mortes - 1

Vacinação

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas, até 30 de agosto deste ano, a cobertura da vacina pentavalente, que imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae do tipo B e hepatite B, estava em 83,58%.

A cobertura da tríplice bacteriana (DTP), que imuniza contra a difteria, tétano e coqueluche, é de 83,65%, enquanto a da dTpa adulto é de 71,29%.

Para ambos imunizantes, a meta vacinal estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização é de 95%.

“No momento, a vacina tríplice bacteriana (DTP) está com estoque indisponível devido a sua falta no Ministério da Saúde. Em relação à vacina pentavalente, o estoque está regular (29/8/2024), com 202.283 doses disponíveis”, informou a SES-MG.