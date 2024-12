RECORD MINAS é finalista em prêmio de jornalismo com podcast sobre moedas sociais Episódio indicado fala sobre as 152 moedas do Brasil; premiação reconhece trabalhos feitos em Minas Gerais, em todos os formatos Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 04/12/2024 - 17h02 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os jornalistas Ana Paula Pedrosa e Pablo Nascimento produziram o episódio indicado Divulgação/Ana Paula Pedrosa

O podcast Repórter RECORD MINAS é finalista do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional, com o episódio sobre as 152 moedas do Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (04). A premiação reconhece trabalhos feitos em Minas Gerais, em todos os formatos.

O podcast mostra como o microcrédito e as moedas sociais ajudam a promover o desenvolvimento de áreas em vulnerabilidade. O programa conta que todas as 152 são regulamentadas pelo Governo Federal e movimentaram cerca de R$ 1 bilhão em 2023.

Elas são utilizadas inclusive entre os atingidos pela tragédia de Mariana, para fomentar o empreendedorismo. O sistema é baseado no microcrédito, uma criação do economista de Bangladesh, Muhammad Yunus, que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Paz.

O episódio faz parte de uma série que conta com uma entrevista do economista, detalhando que o sistema é uma forma de sair da pobreza e impulsionar o empreendedorismo. Yunus destaca também que as moedas sociais precisam ser adaptadas a cada realidade. O exemplo mostrado no programa é uma adaptação brasileira do sistema.

‌



O prêmio reconhece matérias que abordam a expansão de crédito, empreendedorismo urbano e rural, geração de empregos, ocupação e renda, tecnologia e inovação, investimentos em infraestrutura, responsabilidade socioambiental e manifestações culturais.

A entrega do prêmio será realizada em Montes Claros, a 422 km de Belo Horizonte, no dia 12 de dezembro. A premiação é feita pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e, segundo a organização, “tem por objetivo potencializar a visibilidade de ações capazes de promover o desenvolvimento regional, com sustentabilidade”.

‌



Ouça o episódio indicado:

As 152 moedas brasileiras