RECORD MINAS vence prêmio nacional de jornalismo com série de podcasts sobre depressão infantojuvenil Iniciativa da Fundação José Luiz Egydio Setúbal reconhece os melhores trabalhos jornalísticos do país com foco na saúde da criança e do adolescente Minas Gerais|Do R7 04/11/2024 - 22h15 (Atualizado em 04/11/2024 - 22h15 )

Cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo Lucas Eugênio / RECORD M

A RECORD MINAS foi reconhecida em mais um prêmio nacional, na noite desta segunda-feira (04). Desta vez, a série de podcasts sobre depressão infantojuvenil, publicada no podcast Repórter RECORD MINAS, foi medalha de prata no Prêmio de Comunicação Fundação José Luiz Egydio Setúbal (FJLES). (Ouça o especial abaixo)

A premiação reconhece os melhores trabalhos jornalísticos do país com foco na saúde da criança e do adolescente, em todas as plataformas. A emissora foi destaque na categoria áudio.

Dividida em cinco episódios, a série premiada acende um alerta para o aumento de casos de autoextermínio entre crianças e adolescentes. A produção foi montada dentro das orientações do CVV (Centro de Valorização da Vida) e da OMS (Organização Mundial da Saúde) para abordagem do tema.

O especial parte de um relato pessoal da jornalista Nalu Saad, da RECORD MINAS, que se debruçou sobre o assunto em busca da recuperação da filha adolescente. Entrevistas com as maiores especialistas do Brasil e com famílias que conhecem de perto o problema mostram como a doença se instalou na sociedade, independente de classe social ou região.

Os jornalistas Lucas Eugênio e Nalu Saad representaram a emissora no prêmio DIVULGAÇÃO

Os podcasts estão disponíveis nos principais tocadores de áudio e no Portal R7. A produção e reportagem é de Nalu Saad. O jornalista Pablo Nascimento foi o responsável pela edição de roteiro. O jornalista Lucas Eugênio assina a edição de áudio.

Nalu Saad e Lucas Eugênio acompanharam a cerimônia de premiação em São Paulo, ao lado de produtores de conteúdo de todo país.

Ouça a série de podcasts vencedora:

Ep. 1 - Casos de suicídio entre crianças e adolescentes acendem alerta:

Ep. 2 - Após perder a filha adolescente para a depressão, mãe faz campanhas contra o suicídio

Ep. 3 - Depressão na infância e adolescência: culpa de quem?

Ep. 4 - E quando brincar perde a graça? Meninas lutam contra a depressão desde os 11 anos de idade

Ep. 5 - Depressão na infância: quem salvará nossas crianças?