Relembre caso de influenciadora e modelo Kat Torres condenada por tráfico humano

Kat Torres se apresenta como modelo, atriz, coach, comediante e bruxa

A influenciadora e modelo Kat Torres, denunciada por uma família mineira de manter a filha presa nos Estados Unidos, foi condenada, no Rio de Janeiro, a 8 anos de prisão, por tráfico humano e condições análogas à escravidão. A decisão, que saiu no mês passado, veio a público nesta semana.

O juiz avaliou que a influenciadora atraía jovens para os Estados Unidos para exploração sexual. Ela continua sendo investigada, porque outras mulheres entraram com novas denúncias.

Relembre o caso

Em 2022, o jornalismo da RECORD MINAS mostrou que Katiuscia Torres Soares, de 34 anos, estava sendo apontada, pelas famílias de duas mulheres, como a responsável por um suposto esquema de tráfico humano.

Os pais da mineira, Letícia Maia, de Perdões, a 211 km de BH, afirmaram que a influenciadora estaria coagindo a jovem. A família procurou a Polícia Civil de Minas Gerais e denunciou o desaparecimento de Letícia, que morava nos Estados Unidos desde 2019.

Os pais montaram campanhas de busca na internet. Após a repercussão das páginas, Letícia publicou vídeos nas redes sociais em que diz que está bem e que não quer contato com a família. A família, no entanto, alegou que o comportamento da filha não é o mesmo desde que a jovem passou a trabalhar com Kat.

Uma campanha realizada na internet por amigos e familiares de outra jovem, Desirrê Freitas Silva, de 26 anos, também cobrava informações sobre a brasileira e relaciona a falta de contato com possível manipulação de Kat. Desirrê também apareceu em um vídeo em que afirmava não querer contato com a família

Kat Torres negou as acusações. Em sua página em uma rede social, a coach compartilhou o vídeo em que Letícia pede para não ser procurada pelos parentes.

Deportação

Em novembro de 2022, Kat Torres, e as vítimas, Desirrê Freitas e Letícia Maia, foram presas, nos Estados Unidos, tentando entrar no Canadá, com documentação irregular. As três foram deportadas e vieram para o Brasil, em 2023

Repercussão

O caso ganhou repercussão nacional quando a modelo Yasmin Brunet se envolveu na história. Uma das vítimas, Letícia Dias, chegou a dizer que tinha escapado de um cativeiro. Depois, gravou vídeos em que desmentia essa história, garantindo que estava bem e que não queria mais contato com a família. Yasmin Brunet entrou em uma dessas lives, e foi depois disso que Letícia acusou a modelo de manter um esquema de tráfico de pessoas e prostituição ilegal. Yasmin denunciou a jovem por calúnia, difamação e ameaça.

Prisão

Kat Torres foi presa, em novembro de 2022, em Belo Horizonte. Ela tinha um mandado de prisão preventiva aberto decretado pela Justiça do Estado de São Paulo. Um mês depois, o advogado de Kat Torres pediu um teste de gravidez para que a influenciadora realizasse na cadeia. Isso porque, segundo ele, ela fazia um tratamento para engravidar e, pelos sintomas, havia suspeita de que ela está grávida.

Na audiência de custódia, Kat alegou estar grávida e disse que faz um tratamento psicológico nos Estados Unidos, mas teve o pedido de soltura negado. Hoje, Kat cumpre pena em um presídio em Bangu, no Rio de Janeiro.

