Sabores da Mantiqueira: azeitóloga ensina como escolher o melhor azeite Podcast da série conversa com mineira que é especialista no assunto há mais de 20 anos Minas Gerais|Do R7 07/08/2024 - 14h30 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Minas Gerais é um estado conhecido por sua rica e elogiada gastronomia. Agora, as montanhas revelaram um novo tesouro: o cultivo de oliveiras. Desde 2008, o sul de Minas investe no “ouro verde” brasileiro: o azeite.

Para conhecer tanta riqueza, a Record Minas embarcou em uma viagem de quase 2.500 km. A série “Sabores da Mantiqueira” passou por Aiuruoca, Baependi, Maria da Fé, Sapucaí Mirim e Poços de Caldas mostrando todos os detalhes da produção, histórias e curiosidades sobre a iguaria. Agora nós vamos continuar essa viagem.

Neste episódio, o podcast Sabores da Mantiqueira conversou com Ana Beloto, uma azeitóloga mineira que trabalha com azeite há mais de 20 anos e é conhecida como uma das maiores especialista do país. Entre os diversos assuntos, Ana ensina os consumidores a escolher o melhor azeite. Ouça acima.

A série Sabores da Mantiqueira tem o oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.

Ouça outros podcasts da Record Minas.