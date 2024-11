Saiba quem é Álvaro Damião, vice-prefeito eleito de Belo Horizonte Jornalista trabalhou em rádio, TV e foi vereador por dois mandatos na capital mineira Eleições 2024|Maria Luiza Reis, do R7 28/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h12 ) twitter

Natural de BH, Álvaro Damião cresceu no bairro Concórdia, na região Nordeste da capital mineira Reprodução/Facebook

Álvaro Damião Vieira da Paz, de 52 anos, será o novo vice-prefeito de Belo Horizonte a partir de 2025. O resultado foi confirmado, neste domingo (27), quando Fuad Noman (PSD) foi reeleito prefeito com 53,73% (670.574) dos votos.

Natural de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil) cresceu no bairro Concórdia, na região Nordeste da capital mineira. Em 2016, Damião foi eleito pela primeira vez como vereador para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Em 2020, ele foi reeleito com 12.742 votos, sendo o 5º vereador mais votado da capital mineira. Damião exercia o cargo de 2º Vice-presidente da Mesa Diretora da casa.

Antes de seguir carreira política, Damião se consolidou como um dos jornalistas mais conhecidos da capital mineira. Atuou como repórter e apresentador em rádio e emissoras de TV por cerca de 25 anos. Damião trabalhou em cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América.

Em 2014, Álvaro criou o Instituto Bacana Demais, uma organização sem fins lucrativos voltada para crianças, jovens e idosos, onde realiza atividades e oferece serviços, gratuitamente, nas áreas do esporte, da educação, da cidadania, da cultura, do lazer e do meio ambiente. A instituição também oferece atendimento e suporte psicológico gratuito.

Na noite deste domingo, após o primeiro pronunciamento de Fuad Noman como prefeito reeleito, Damião cantou o verso “respeite quem pode chegar onde a gente chegou” da canção “Moleque Atrevido” de Jorge Aragão. “Tamo junto, Belo Horizonte. A favela venceu”, declarou.

