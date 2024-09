Seca em Minas Gerais ameaça lavouras e deve impactar preços para consumidores Segundo o Inmet, o mês de setembro já começou com alerta climático para MG com altas temperaturas e baixa umidade do ar Minas Gerais|Do R7 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



Região do sul do estado, conhecida como uma das principais produtoras de café do país, enfrenta uma das piores secas dos últimos anos Reprodução/Record Minas

O clima quente e seco registrado em Minas Gerais, nos últimos dias, acendeu o alerta sobre a situação das lavouras no estado. Sem previsão de chuva, a previsão é que as produções sejam afetadas, e o bolso do consumidor não deve passar ileso.

A região do sul de Minas Gerais, conhecida como uma das principais produtoras de café do país, enfrenta uma das piores secas dos últimos anos. “Muitas das lavouras, vou especificar as cafeeiras, tem sentido essas altas temperaturas e falta de chuva. A última safra positiva que tivemos para café foi em 2020. De lá para cá, adventos como geada, granizo, seca, tem acometido as produções. Minas Gerais é o estado mais sentido”, explicou Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios do Sistema Faemg/Senar.

A especialista explica que ainda é cedo para determinar os impactos da seca; no entanto, diante do cenário vivido, é possível sinalizar um possível impacto no bolso do consumidor. “Os números ainda não foram levantados de forma oficial, mas o que podemos esperar, dada a expectativa de menor produção, é que esse impacto chegue no consumidor. Se o produtor é afetado, toda a cadeia é sentida. Podemos ter, sim, aumento de custo de produção”, detalhou.

A analista recomenda que os produtores mantenham o manejo técnico, um conjunto de práticas e técnicas que visam melhorar a saúde do solo, controlar pragas e doenças, e garantir a produtividade da lavoura. “Recomenda-se que o manejo técnico não seja interrompido, que seja até aumentado. Orientamos também aos municípios, em caso de situação emergência, que isso seja decretado como uma forma de auxiliar os produtores na condução de políticas públicas”, disse Ana Gomes.

Por enquanto, não há previsão que a situação melhore no estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de setembro já começou com alerta climático para Minas Gerais com altas temperaturas e baixa umidade do ar. Existe ainda a possibilidade de uma onda de calar atingir o estado e fazer com que a temperatura média fique pelo menos 5 graus mais alta que o normal.

A recomendação para a população é evitar atividades físicas prolongadas ou intensas e considerar realizá-las em ambientes fechados ou reprogramá-las. Devido ao clima seco, toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e, ainda, falta de ar e respiração ofegante. Os grupos sensíveis podem apresentar efeitos ainda mais graves à saúde.