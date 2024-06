Suspeito de furto morre afogado após tentar fugir nadando na Lagoa da Pampulha, em BH

Alto contraste

Homem morreu afogado na Lagoa da Pampulha

Um homem morreu afogado na Lagoa da Pampulha, ponto turístico de Belo Horizonte, na noite deste sábado (22). De acordo com o Corpo de Bombeiro, ele é suspeito de cometer furtos em um evento em um evento na região.

O registro aponta que o homem e dois comparsas teriam pulado na lagoa para fugir após cometerem o crime, mas o suspeito não teria conseguido nadar. Ele ficou submerso por aproximadamente 10 minutos.

“Os bombeiros estiveram no local e realizaram a retirada rápida da vítima, após esse procedimento iniciaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Um médico do SAMU também esteve na cena e após os procedimentos atestou o óbito da vítima”, diz o comunicado do Corpo de Bombeiros.

A perícia foi acionada para a remoção do corpo. O homem estava sem documento de identificação.