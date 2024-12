Tadeu Martins Leite é reeleito presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Estavam presentes 73 deputados; quatro parlamentares não participaram da votação Minas Gerais|Lucas Eugênio, da Record Minas 04/12/2024 - 11h42 (Atualizado em 04/12/2024 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Votação aconteceu, na manhã desta quarta-feira (04), em Belo Horizonte Divulgação/ALMG

O deputado Tadeu Martins Leite (MDB) foi reeleito para presidência da ALMG com 72 votos, na manhã desta quarta-feira (04), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Estavam presentes 73 deputados. Não participaram da votação quatro parlamentares. São eles, Chiara Biondini (PP), Dr Maurício (Novo), Mário Henrique Caixa (PV) e Nayara Rocha (PP).

A deputada Leninha (PT) foi eleita primeira vice-presidente da assembleia, com 73 votos, e o deputado Duarte Bechir (PSD) eleito para a segunda vice-presidência, com 70 votos sim e um branco. Para a terceira vice-presidência, o deputado Betinho Pinto Coelho (PV) foi eleito com 72 votos.

Também foram eleitos os secretários. O 1° Secretário, o deputado Gustavo Santana (PL), foi eleito com 72 votos. Para a 2ª Secretaria, foi eleito o deputado Alencar da Silveira Jr (PDT), com 71 votos sim e um voto branco. O deputado João Vitor Xavier (Cidadania) foi eleito para a terceira vice-presidência com 73 votos.