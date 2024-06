Teatro, música e atrações internacionais marcam os 80 Anos do Conjunto Moderno da Pampulha

Alto contraste

Evento gratuito traz show da cantora Fernanda Abreu, com participação de Augusta Barna (Reprodução/Redes Sociais)

Este domingo (23) vai ser marcado por muitas atrações culturais na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Apresentações nacionais e internacionais vão se reunir Fecomércio Pampulha Celebra, que continua as comemorações dos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha, Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco.

O evento gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos, traz shows da cantora Fernanda Abreu, com participação de Augusta Barna, um baile sonoro e oficina do Forró Sound System, o Festival EmBrasa do Bloco Magnólia com convidados internacionais, e o espetáculo teatral As Cores da América Latina, do grupo Panorando Cia e Produtora, de Manaus (AM), em parceria com o Festival Internacional de Teatro — FIT BH.

Organizado pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, o evento conta com apoio cultural do MPMG (Ministério Público do Estado de Minas) Gerais. A celebração faz parte do Circuito Municipal de Cultura.

Eliane Parreiras, Secretária Municipal de Cultura, destacou a importância da parceria com o Sesc Minas na realização da festa, enfatizando a programação gratuita que dá continuidade às comemorações dos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha.

“A celebração dos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha é um marco significativo para Belo Horizonte, refletindo o nosso compromisso em preservar e promover a riqueza cultural da cidade. O Conjunto Moderno da Pampulha simboliza o espírito inovador e a riqueza artística de Belo Horizonte. Ao oferecer atividades gratuitas neste espaço, reforçamos a necessidade de democratização da cultura e da valorização de nosso patrimônio. É um momento de celebração e reconhecimento da importância deste legado histórico”, afirmou Parreiras.

O evento acontece partir das 14 horas, na Praça da Pampulha (Praça Geralda Damata Pimentel).