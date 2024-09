Teleconsultas, requalificação do Centro e transporte integrado: veja a sabatina com Gabriel Azevedo Candidato do MDB abriu a série de entrevista da RECORD Minas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 12/09/2024 - 16h08 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h09 ) ‌



Vereador Gabriel Azevedo é o primeiro entrevistado em série de sabatinas Maria Luiza Reis/Record Minas - 12.09.2024

Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, Gabriel Azevedo abriu a série de sabatinas da RECORD Minas com os postulantes ao cargo, nesta quinta-feira (12). Durante a entrevista, o político comentou sobre projetos como a requalificação do Centro de BH, atenção à população em situação de rua e a reformulação do transporte público.

Questionado sobre o crescimento de pessoas em situação de rua, o político defendeu o desenvolvimento de projetos para geração de emprego aliados a políticas de habitação. “Bem no Centro tem um hotel lindo do passado, que está fechado. Eu cobro do construtor uma compensação imediata para requalificar esse hotel e transformá-lo em uma casa de passagem. A requalificação do Centro envolve gente morando no Centro”, sugeriu.

Uma das perguntas respondidas pelo candidato foi sobre propostas para o transporte público. Na avaliação de Azevedo, o contrato atual das empresas de ônibus com o município precisa ser cancelado e refeito com mudanças. “Vou fatiar a licitação. Vou abrir uma licitação para a garagem e outra para os veículos”, sugeriu. O postulante ao cargo ainda defendeu pagamento digital nos ônibus, bilhete integrado com a região metropolitana e a construção de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) no centro da cidade.

Na área da saúde, Gabriel Azevedo prometeu mais uso de tecnologia e inovação. “Se o morador começou a se sentir mal, com dor de garganta, em vez de ir para fila da UPA e Centro Saúde, ele vai para a teleconsulta. Esse primeiro atendimento pode indicar que, talvez, nem precise ir para o hospital”, exemplifica.

‌



Durante a entrevista, Gabriel Azevedo ainda defendeu o fim da mineração na serra do curral, reafirmou a importância do Rodoanel da Grande BH e comentou sobre a relação com chefes dos Executivos Estadual e Federal.

Assista à íntegra da entrevista:

Sabatinas RECORD Minas

As sabatinas da RECORD Minas acontecem até o dia 20 de setembro. Neste período, o Balanço Geral Minas, sob apresentação do jornalista Lair Rennó, recebe um candidato por dia. Cada postulante à cadeira de prefeito tem 20 minutos para responder perguntas sobre os desafios da próxima gestão.

‌



As entrevistas acontecem, ao vivo, no Balanço Geral MG, e no Youtube da RECORD Minas, a partir das 15h10.

Veja o calendário dos próximos entrevistados:

‌



• Sexta-feira (13): Carlos Viana (Podemos);

• Segunda-feira (16): Fuad Noman (PSD);

• Terça-feira (17): Rogério Correia (PT);

• Quarta-feira (18): Bruno Engler (PL);

• Quinta-feira (19): Duda Salabert (PDT);

• Sexta-feira (20): Mauro Tramonte (Republicanos).