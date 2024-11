Temporal alaga ruas e causa destruição em Belo Horizonte A capital mineira está em alerta para pancadas de chuva até a manhã desta quinta-feira (14) Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 13/11/2024 - 17h24 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Forte chuva alaga ruas em Belo Horizonte

Belo Horizonte foi atingida por forte chuva durante a tarde desta quarta-feira (13). O temporal causou alagamentos e destruição em diversos pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, cerca de 15h da tarde, chovia extremamente forte nas regionais Venda Nova, Norte, Nordeste, Pampulha e Leste. Foram registradas ocorrências de alagamento em grandes avenidas e o trânsito precisou ser interrompido.

Em Venda Nova, a Bacia de Contenção do córrego Vilarinho transbordou e deixou pessoas ilhadas. O volume de água chegou a cobrir as avenidas Vilarinho e Álvaros Camargos. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, funcionários fizeram ‘corrente humana’ para fazer o resgate de pessoas em veículos. O Corpo de Bombeiros também atuou na região.

Na Pampulha, a barragem de contenção da Lagoa do Nado, no bairro Itapoã, que fica localizada dentro do parque de mesmo nome, cedeu em decorrência das fortes chuvas. A água que escoa da lagoa apresenta risco de alagamento na Av. Pedro I, que liga a regional de Venda Nova a Pampulha. Em 2021 a Lagoa do Nado entrou na mira do MPMG por não ter plano de segurança para rompimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trânsito foi impedido no local e não há vítimas. A situação de momento é que a água já começou a baixar e em breve o trecho deve ser liberado. Engenheiros da prefeitura e representantes de outros órgãos estão no local. Na mesma regional, uma casa no bairro Planalto teve o muro destruído após ser atingido por uma correnteza.

*Sob supervisão de Lucas Eugênio