Teste de alerta de emergência da Defesa Civil assusta moradores de BH Ação enviou mensagens de texto e avisos sonoros para celulares dos moradores da capital mineira, que foram pegos desprevenidos Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 01/12/2024 - 15h52 (Atualizado em 01/12/2024 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores se assustaram com alerta que se tratava de apenas um teste Reprodução/Record Minas

Os moradores de Belo Horizonte foram pegos de surpresa, no início da tarde deste domingo (1) com o teste do novo sistema de alerta de emergência. Por volta das 15h, os celulares dos moradores da capital mineira começaram a apitar em alto volume acompanhado de uma mensagem que alertava sobre a demonstração.

A mensagem simulada, acompanhada de um som intenso, foi enviada a todas as operadoras como parte do exercício, que visa avaliar o funcionamento do sistema em caso de emergências reais. O barulho vinha acompanhado da mensagem “Defesa Civil BH: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência em BELO HORIZONTE/MG. Mais informações, consulte o site DEFESA CIVIL ALERTA”.

A ação foi feita pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em parceria com a Defesa Civil Nacional, o Ministério das Comunicações, Anatel e operadoras de telefonia. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros, interrompendo qualquer conteúdo em uso no aparelho, incluindo no modo silencioso. A tecnologia é direcionada para áreas de risco, com cobertura de rede 4G ou 5G, e não exige cadastro prévio do usuário.

Segundo a Defesa Civil, o objetivo do teste era que a população entenda como o alerta funcionará em emergência.