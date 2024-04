Minas Gerais |Ricardo Vasconcelos, com Virginia Nalon, da Record TV Minas

Tiroteio deixa dois mortos e dois feridos na região Norte de BH Vítimas teriam tido um desentendimento com os atiradores durante uma partida de futebol, na tarde desse domingo (24)

Vítimas foram atacadas em um bar

Ao menos duas pessoas morreram e duas ficaram feridas durante um tiroteio, por volta de 19h deste domingo (24), no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, ao menos uma das vítimas era parente do ex-traficante Roni Peixoto, morto em abril de 2022. O crime seria um desacerto por conta de um jogo de futebol.

Segundo a PM, as vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas por homens armados, em duas motos. Foram dezenas de disparos. Duas vítimas morreram no local e duas foram socorridas para o Pronto Socorro do Hospital João 23. Perícia e rabecão foram acionados ao local.

Apenas uma das vítimas foi identificada, Cleiton Peixoto de Souza, que seria parente de Roni Peixoto. A PM não revelou se ele morreu no local ou se foi um dos socorridos. O fato é que as vítimas tiveram um desentendimento com outros homens, mais cedo, durante uma partida de futebol, o que teria motivado o crime.

Roni Peixoto

Apontado como braço-direito de Fernandinho Beira-Mar, ex-líder da facção carioca Comando Vermelho, Roni Peixoto foi morto em abril de 2022, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Peixoto foi um dos traficantes que trouxe o crack , na década de 1990, para a Pedreira Prado Lopes, na região Noroeste de BH.

Roni Peixoto foi morto em abril de 2022