Torcedores do Flamengo e do Atlético-MG protagonizam briga em avenida de BH antes de final Homens com camisa do time carioca arremessaram pedras e dispararam fogos de artifício contra carros na avenida Pedro I Minas Gerais|Luciana Simões, da RECORD MINAS 10/11/2024 - 16h01 (Atualizado em 10/11/2024 - 16h13 )

Confronto entre torcedores do Flamengo e do Atlético-MG parou a avenida Pedro I, em BH Reprodução / RECORD MINAS

Torcedores do Flamengo e do Atlético-MG protagonizaram uma briga generalizada no fim da manhã deste domingo (10), na avenida Pedro I, importante via da região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Vídeos obtidos pelo jornalismo da RECORD MINAS mostram um grupo de homens vestidos com camisa do Flamengo arremessando fogos de artifício e pedras contra carros com atleticanos. Os veículos estavam parados na via. Assista à gravação:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante o confronto, diversos homens correm pelo local. Em seguida, os alvos aceleram os veículos e deixam a avenida, ainda sob arremesso de objetos.

Pela gravação é possível ver que outros motoristas, que não estavam envolvidos na confusão, tentam sair da avenida, retornando para o sentido contrário, pela pista do sistema BRT Move.

A PM (Polícia Militar) informou que recebeu ao menos duas chamadas para conter a briga generalizada na região, com cerca de 40 pessoas. Os militares, no entanto, não encontraram ninguém ao chegarem no local.

Atlético-MG e Flamengo disputam a final Copa do Brasil, na Arena do Galo, no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte.